У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

Під час стрілянини ледь не вбили охоронця

У Києві на вулиці Ревуцького сталася масова бійка зі стріляниною в нічному клубі «Культ».

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

В ході конфлікту мало не вбили охоронця. Пораненого охоронця забрала «швидка». Поліція затримала підозрюваного і вилучили у нього і ще кількох осіб зброю.

Людей із закладу вивели. На місці працює слідчо-оперативна група.

Подію відразу прокоментували користувачі мережі:

Нагадаємо, 14 травня, на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей.