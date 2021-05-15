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    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

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    На місці працює слідчо-оперативна група - У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
    На місці працює слідчо-оперативна група
    Фото dtp.kiev.ua

    Під час стрілянини ледь не вбили охоронця

    У Києві на вулиці Ревуцького сталася масова бійка зі стріляниною в нічному клубі «Культ».

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

    В ході конфлікту мало не вбили охоронця. Пораненого охоронця забрала «швидка». Поліція затримала підозрюваного і вилучили у нього і ще кількох осіб зброю.

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    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
    У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі

    Людей із закладу вивели. На місці працює слідчо-оперативна група.

    Подію відразу прокоментували користувачі мережі:

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    Нагадаємо, 14 травня, на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей.

    Теги: Київ кримінал Facebook поліція стрілянина
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