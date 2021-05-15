У Києві в нічному клубі сталася масова бійка зі стріляниною, є постраждалі
Під час стрілянини ледь не вбили охоронця
У Києві на вулиці Ревуцького сталася масова бійка зі стріляниною в нічному клубі «Культ».
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.
В ході конфлікту мало не вбили охоронця. Пораненого охоронця забрала «швидка». Поліція затримала підозрюваного і вилучили у нього і ще кількох осіб зброю.
Людей із закладу вивели. На місці працює слідчо-оперативна група.
Подію відразу прокоментували користувачі мережі:
Нагадаємо, 14 травня, на Миколаївщині поліція розслідує обставини стрілянини, внаслідок якої поранення отримали двоє людей.