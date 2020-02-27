У Києві посадовець незаконно використовував потужності Судової адміністрації для видобутку криптовалюти



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Посадовцю Державної судової адміністрації загрожує до шести років позбавлення волі Фото: kyiv.gp.gov.ua

Завершено розслідування стосовно IT-фахівця, що тривалий час обіймав керівні посади у ДП «Інформаційні судові системи» Державної судової адміністраці, за фактом незаконного використання обладнання ДСА

Прокуратурою міста Києва спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, та Службою безпеки України завершено досудове розслідування стосовно фахівця в IT-галузі, який тривалий час обіймав керівні посади у ДП «Інформаційні судові системи» ДСА України, за фактом незаконного використання обладнання ДСА. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

За версією обвинувачення, посадовець, зловживаючи наданим службовим становищем, незаконно використовував для власних потреб мережеве та системне обладнання, призначене для забезпечення сталого функціонування Єдиного державного реєстру судових рішень, веб-порталу «Судова влада» та впровадження в роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Зокрема, з січня по травень 2018 року за допомогою шкідливого програмного забезпечення, встановленого посадовцем, здійснювався незаконний видобуток електронних грошей (крипто валюти). Крім цього, за грошову винагороду обвинувачений забезпечував розміщення на серверному обладнанні судової адміністрації сторонніх Інтернет-ресурсів, доступ до них за допомогою IP-адрес та каналу зв'язку ДСА України, а також здійснював їх адміністрування.

Внаслідок вказаних неправомірних дій, обладнання, призначене для функціонування онлайн-сервісів органів судової влади України, до серпня 2018 року використовувалось для роботи 3 Інтернет-магазинів та ресурсу, призначеного для любителів мотоциклів типу «Chopper».

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Особі повідомлено про підозру за ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 1 ст. 3611 Кримінального кодексу України, тобто у незаконному втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку та у розповсюдженні шкідливого програмного забезпечення.

Обвинувальний акт направлено до Печерського районного суду міста Києва для розгляду по суді. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю.