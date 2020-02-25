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    У голови СБУ Миколаївської області знайшли елітні авто і нерухомість, - розслідування

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    Віталій Герсак був призначений начальником СБУ в Миколаївській області&nbsp;у вересні 2019 року&nbsp; - У голови СБУ Миколаївської області знайшли елітні авто і нерухомість, - розслідування
    Віталій Герсак був призначений начальником СБУ в Миколаївській області у вересні 2019 року 

    Доходи членів сім'ї Герсака неспіврозмірні з активами у їхній власності

    Сім'я начальника управління Служби безпеки України в Миколаївській області Віталія Герсака володіє елітним автопарком, нерухомістю і декількома земельними ділянками, які не відповідають його доходам. Про це повідомляє йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

    За даними журналістів, Герсак все життя працює в правоохоронних органах, починаючи з посади оперативника у Вінницькій області, після чого був київський УБОЗ, Служба зовнішньої розвідки та Департамент внутрішньої безпеки СБУ.

    Фото: bihus.info
    Фото: bihus.info

    Сім'я Герсака проживає в столичній новобудові бізнес-класу, ЖК «Французький квартал-2». Тут його дружина придбала дві квартири та два паркомісця орієнтовною вартістю близько $400 тис.

    Фото: bihus.info
    Фото: bihus.info

    Крім того, вона володіє ділянкою під Києвом, де вже почалося будівництво. Вартість ділянки складає близько $200 тис. 

    У дружини Герсака є салон краси, раніше була співвласницею декількох компаній, проте в останні 10 років масштабних дивідендів від бізнесу не отримувала. На неї зареєстроване авто «Тойота Кемрі», але, за даними розслідування, користується вона «БМВ Х6» вартістю від $60 тис. Автомобіль оформлений на її матір.

    Фото: bihus.info
    Фото: bihus.info

    Що стосується батьків самого Герсака, то його мати - Раїса Герсак - працювала головним бухгалтером в райадміністрації. На сьогодні у неї є частки двох фірмах, проте ніяких дивідендів вона не отримувала. При цьому у Раїси Герсак дві квартири у Вінниці та близько гектара землі під Гайсином. Також на неї оформлені «Лексус» ($80 тис.) і «Тойота Тундра». Остання має тюнінг, персоналізований під Герсака.

    Фото: bihus.info
    Фото: bihus.info

    За словами Раїси Герсак, майно та автомобіль у неї від «людини, яка фінансує її та її сім'ю». Називати її вона відмовилася.

    Нагадаємо, у вересні 2019 року Віталій Герсак був призначений начальником СБУ в Миколаївській області.

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