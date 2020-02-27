Журналісти зняли фільм-розслідування про «короля контрабанди» Альперіна



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Наприкінці 2019 року українські правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію та викрили митні схеми бізнесмена Вадима Альперіна

Президент України Володимир Зеленський називав Вадима Альперіна «хрещеним батьком контрабанди».

Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» презентували фільм-розслідування «Король контрабанди».

Герой матеріалу – український бізнесмен Вадим Альперін, який, за словами розслідувачів, завдяки великим грошам і зв’язкам, змусив державу працювати на себе. Вперше про нього заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно «Фаїна», яке належало підприємцю, з українськими моряками на борту. Після цих подій Альперін зник з інформаційного простору.

Наприкінці 2019 року українські правоохоронці здійснили масштабну спецоперацію та викрили митні схеми бізнесмена Вадима Альперіна. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» дізналися, що наразі ведеться слідство проти Вадима Альперіна і, як вони стверджують, його спільників з митниці.

«Ми отримали докази того, що Вадим Альперін підкуповував посадовців у правоохоронній та судовій системах, щоб розв’язати власні проблеми та ініціювати розслідування щодо своїх конкурентів. Тим слідчим, які намагалися боротися з його схемами, він мстився », – заявляють розслідувачі.

Як відомо, у січні 2020 року поліція знову одягла електронний браслет на «хрещеного батька контрабанди» Альперіна.

Наприкінці грудня 2019 року Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна.

Раніше повідомлялося, одеський бізнесмен Вадим Альперін, якого називають «хрещеним батьком контрабанди», вийшов із СІЗО — за нього внесли заставу у 70 мільйонів гривень.

Нагадаємо, минулого року Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».

Альперіну було вручено повідомлення про підозру.

Дії підозрюваного, яке слідство вважає організатором корупційного злочину, кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України («Зловживання владою або службовим становищем»).