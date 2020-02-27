Закупівлі в обхід ProZorro: прокуратура відкрила справу щодо Інституту раку



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Столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом закупівель Національного інституту раку

Керівництво Інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладало прямі договори із закупівлі продуктів харчування з «потрібними» постачальниками

Прокуратура міста Києва розпочала кримінальне провадження за фактом закупівель Національного інституту раку в обхід системи ProZorro.

Про це повідомляється на сайті столичної прокуратури.

«Прокуратурою міста Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель службовими особами Національного інституту раку МОЗ України», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що згідно з інформацією, оприлюдненою у ЗМІ народним депутатом України, керівництво Інституту раку в обхід процедури відкритих торгів укладає прямі договори із закупівлі продуктів харчування з «потрібними» постачальниками. При цьому вартість тендерів становить допорогову суму у 199 тис. гривень з метою уникнення проведення онлайн аукціонів через систему ProZorro, як того вимагає закон.

За цим фактом столичною прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі).

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління Головне управління Нацполіції в місті Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, столична прокуратура наприкінці січня 2020 року скерувала до суду обвинувальний акт відносно службових осіб Національного Інституту Раку МОЗ України, які організували злочинну схему власного збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.