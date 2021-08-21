У Києві посеред траси горіли «Жигулі» (фото)

Авто загорілося просто під час руху

У Києві у районі метро Дорогожичі загорілась автівка. «Жигуль» горів просто посеред дороги та під час руху. Через це довелось перекривати рух машин. Про це інформує 24 канал.

Водій не постраждав. Інцидент трапився 21 серпня орієнтовно після 19 години.

Автівка рухалась вулицею Олени Теліги. Водій «Жигулів» каже, що авто загорілось під час руху.

На місце інциденту оперативно приїхали поліція та рятувальники. Поки вони гасили загоряння – дорогу по вулиці перекрили.

Пожежники оперативно загасили автівку. Рух по вулиці Олени Теліги відновили. Внаслідок перекриття руху на дорозі утворився затор.

Вулиця розміщена на довгому та доволі крутому підйомі. Ймовірно, що автомобіль перегрівся. У поліції запевнили, що з'ясовують обставини та причини інциденту.

Нагадаємо, вранці у Києві у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці.

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