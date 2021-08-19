У столичній багатоповерхівці горів балкон (фото, відео)

До ліквідації пожежі було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки

На момент виникнення пожежі у квартирі знаходилась 14-річна дівчина

У середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби о 20:02, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події прибули вогнеборці 13 Державної пожежно-рятувальної частини. Бійці встановили, що займання виникло на балконі п’ятого поверху.

На момент виникнення займання у квартирі знаходилась 14-річна дівчина, яка покинула помешкання самостійно.

О 20:30 загоряння було ліквідовано на площі 3 кв. м.

Внаслідок пожежі знищено особисті речі, шафу, закопчено стіни та стелю в кімнаті.

На місці було задіяно чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина пожежі наразі встановлюється.