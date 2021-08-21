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    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали

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    До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки - Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали

    До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки

    Фото пресслужби ДСНС

    Попередньо жертв та постраждалих немає

    У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Загорілася покрівля покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.

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    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
    Фото пресслужби ДСНС

    Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

    О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.

    До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

    Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

    Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

    Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники
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    Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали