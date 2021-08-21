Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали

До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки

Попередньо жертв та постраждалих немає

У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Загорілася покрівля покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.

Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.

О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.

До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.

Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.

Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.