Зранку у Києві горіла багатоповерхівка, жителів евакуювали
До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки
Попередньо жертв та постраждалих немає
У Києві о 05:47 у Голосіївському районі по вулиці Васильківська,47 виникла пожежа у багатоповерхівці. Вогонь вже вдалося загасити.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Загорілася покрівля покрівлі 5-поверхового житлового будинку на площі близько 600 м кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає. Жителів будинку евакуювали.
О 07:33 пожежу вдалося локалізувати.
До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки ДСНС.
Нагадаємо, у с. Запрудка Іванківської селищної територіальної громади Вишгородського району сталася масштабна пожежа на пилорамі.
Раніше, у середу, 18 серпня, ввечері сталась пожежа у 9-поверховому житловому будинку на проспекті Шухевича, 30, що у Дніпровському районі столиці.
Як повідомлялося, 20 серпня у Броварах на Київщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.