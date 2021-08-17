Масштабні пожежі у Франції, тисячі людей евакуйовані (відео, фото)

У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75

Вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу, пожежа продовжує поширюватися

В департаменті Вар, що на південному сході Франції, спалахнула масштабна лісова пожежа. Внаслідок чого було евакуйовано декілька тисяч людей. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ країни Жеральда Дарманена на сторінці у Twitter.

«У Вар при дуже несприятливих погодних умовах спалахнула велика пожежа. На місці перебуває префект департаменту. Я сам уважно стежу за ситуацією», – написав він.

Un important incendie est en cours dans le Var avec des conditions météorologiques très défavorables. Le préfet du Var est sur place et je suis attentivement la situation. Tout mon soutien aux 650 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit pour protéger les habitants. @SDIS83 pic.twitter.com/BqmVpL0Vvg — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 16, 2021

За інформацією міністра, до ліквідації пожежі залучені 650 пожежників.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021

У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75, недалеко від міста Гонфарон.

Вказано, що вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу, пожежа продовжує поширюватися.

FLASH - Un important incendie fait rage dans le #Var avec des conditions météorologiques "très défavorables". 650 sapeurs-pompiers sont mobilisés pour lutter contre l’avancée du feu qui a déjà dévasté 1.200 hectares. (Var-Matin) pic.twitter.com/G4w6Jg2vpK — Mediavenir (@Mediavenir) August 16, 2021

Внаслідок чого, було евакуйовано кілька тисяч людей, серед них не лиже місцеві мешканці, а й мандрівники.

Наразі гасіння пожежі залучено дев'ять літаків і три вертольоти, причину загоряння пов'язують з аномальною спекою у країні. Інформації про постраждалих чи жертв пожежі поки немає.

Сьогодні стало відомо, що синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, в Ізраїлі триває боротьба з великою пожежею в єрусалимських горах, яка виникла 15 серпня. Сьогодні вогонь перекинувся на три будинки в селищі Гиват-Йеарім, жителі якого були завчасно евакуйовані.

Також в американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському.