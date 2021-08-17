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    Масштабні пожежі у Франції, тисячі людей евакуйовані (відео, фото)

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    У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75 - Масштабні пожежі у Франції, тисячі людей евакуйовані (відео, фото)
    У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75
    Фото Жеральд Дарманен/Twitter

    Вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу, пожежа продовжує поширюватися

    В департаменті Вар, що на південному сході Франції, спалахнула масштабна лісова пожежа. Внаслідок чого було евакуйовано декілька тисяч людей. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ країни Жеральда Дарманена на сторінці у Twitter.

    «У Вар при дуже несприятливих погодних умовах спалахнула велика пожежа. На місці перебуває префект департаменту. Я сам уважно стежу за ситуацією», – написав він.

    За інформацією міністра, до ліквідації пожежі залучені 650 пожежників.

    У місцевих ЗМІ повідомляють, що пожежа виникла на стоянці автодороги А75, недалеко від міста Гонфарон.

    Вказано, що вогонь вже знищив понад 3500 гектарів лісу, пожежа продовжує поширюватися.

    Внаслідок чого, було евакуйовано кілька тисяч людей, серед них не лиже місцеві мешканці, а й мандрівники.

    Наразі гасіння пожежі залучено дев'ять літаків і три вертольоти, причину загоряння пов'язують з аномальною спекою у країні. Інформації про постраждалих чи жертв пожежі поки немає.

    Сьогодні стало відомо, що синоптики України оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    Нагадаємо, в Ізраїлі триває боротьба з великою пожежею в єрусалимських горах, яка виникла 15 серпня. Сьогодні вогонь перекинувся на три будинки в селищі Гиват-Йеарім, жителі якого були завчасно евакуйовані.

    Також в американському штаті Огайо згорів сталеварний завод. Цей завод нібито належить українському олігарху Ігорю Коломойському.

    Теги: пожежа ЗМІ Франція завод Twitter
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    Масштабні пожежі у Франції, тисячі людей евакуйовані (відео, фото)