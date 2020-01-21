У Донецьку застрелили одного із ватажків «ДНР»: що відомо



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Донбасі застрелили терориста Олексія Кривулю

Кривулю ймовірно застрелили в спину його ж спільники

На окупованій території Донбасу 20 січня застрелили заступника командира «полку спеціального призначення ВВ МВС ДНР» Олексія Кривулю (позивний Грін).

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, Кривулю застрелили в спину його ж спільники.

Співчуття з приводу смерті Кривулі висловив в Twitter так званий глава пресслужби «ВС ДНР» Данило Безсонов.

Про вбивство, посилаючись на воєнкорів, повідомляють російські ЗМІ та ресурси бойовиків.

Наразі остаточні обставини смерті бойовика невідомі. У російських соцмережах пишуть, що Кривулю вбили в спину. Це дало підставу припустити, що бойовик загинув під час розбірок зі своїми ж поплічниками або був убитий за наказом російських кураторів.

Олексій Кривуля народився 26 червня 1976 року у місті Миколаївка Донецької області. Проживав у будинку номер 4 по вулиці Кошуби. Закінчив школу №19 у Павлограді. Потім навчався у Єйському вищому воєнному авіаційному училищі ім. В.М. Комарова.

Навесні 2014 року почав воювати проти українських військових на боці російських загарбників. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу 7-ї окремої мотопіхотної стрілецької бригади так званого 1 АК.

Бойовик також був відомий під псевдо Олексій Владіміров. Мав брата - Максима Кривулю - який теж внесений до бази Миротворця як посібник російських окупантів.