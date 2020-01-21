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    У Донецьку застрелили одного із ватажків «ДНР»: що відомо

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    <p class="header"><span>На Донбасі застрелили терориста Олексія Кривулю <o:p></o:p></span></p> - У Донецьку застрелили одного із ватажків «ДНР»: що відомо

    На Донбасі застрелили терориста Олексія Кривулю

    Кривулю ймовірно застрелили в спину його ж спільники

    На окупованій території Донбасу 20 січня застрелили заступника командира «полку спеціального призначення ВВ МВС ДНР» Олексія Кривулю (позивний Грін).

    Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український офіцер Анатолій Штефан (Штірліц). За його словами, Кривулю застрелили в спину його ж спільники.

    Співчуття з приводу смерті Кривулі висловив в Twitter так званий глава пресслужби «ВС ДНР» Данило Безсонов.

    Про вбивство, посилаючись на воєнкорів, повідомляють російські ЗМІ та ресурси бойовиків.

    Наразі остаточні обставини смерті бойовика невідомі. У російських соцмережах пишуть, що Кривулю вбили в спину. Це дало підставу припустити, що бойовик загинув під час розбірок зі своїми ж поплічниками або був убитий за наказом російських кураторів.

    Олексій Кривуля народився 26 червня 1976 року у місті Миколаївка Донецької області. Проживав у будинку номер 4 по вулиці Кошуби. Закінчив школу №19 у Павлограді. Потім навчався у Єйському вищому воєнному авіаційному училищі ім. В.М. Комарова.

    Навесні 2014 року почав воювати проти українських військових на боці російських загарбників. Виконував обов'язки першого заступника начальника штабу 7-ї окремої мотопіхотної стрілецької бригади так званого 1 АК.

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    Бойовик також був відомий під псевдо Олексій Владіміров. Мав брата - Максима Кривулю - який теж внесений до бази Миротворця як посібник російських окупантів.

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