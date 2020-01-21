У Києві жінка накинулася з ножем на брата (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жінка нанесла удари кухонним ножем Фото: Нацполіція

Під час сімейного конфлікту киянка вдарила брата ножем

У квартирі будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої чоловік отримав множинні колото-різані рани шиї, тулуба, рук та ніг. Повідомлення про це надійшло до Деснянського управління поліції від лікарів. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місці події правоохоронці затримали жінку, яка пояснила, що брат під час словесного конфлікту з матір’ю вилив на неї кип’яток. Аби захистити матір, вона схопила зі столу ніж та кілька разів вдарила ним брата. Після скоєного жінка викликала швидку допомогу.

Потерпіла від госпіталізації відмовилася, а її 42-річного сина з проникаючими пораненнями доставили у відділення реанімації.

34-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 3 вирішується питання про оголошення фігурантці підозри та обрання запобіжного заходу.