У Києві жінка накинулася з ножем на брата (фото)
Під час сімейного конфлікту киянка вдарила брата ножем
У квартирі будинку на вулиці Марини Цвєтаєвої чоловік отримав множинні колото-різані рани шиї, тулуба, рук та ніг. Повідомлення про це надійшло до Деснянського управління поліції від лікарів. За викликом виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
На місці події правоохоронці затримали жінку, яка пояснила, що брат під час словесного конфлікту з матір’ю вилив на неї кип’яток. Аби захистити матір, вона схопила зі столу ніж та кілька разів вдарила ним брата. Після скоєного жінка викликала швидку допомогу.
Потерпіла від госпіталізації відмовилася, а її 42-річного сина з проникаючими пораненнями доставили у відділення реанімації.
34-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 3 вирішується питання про оголошення фігурантці підозри та обрання запобіжного заходу.