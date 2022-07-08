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    Новини

    У Києві посеред вулиці забили «фонтани» (фото, відео)

    Кияни іронізують, що &laquo;нарешті хоч десь дали гарячу воду&raquo; - У Києві посеред вулиці забили «фонтани» (фото, відео)

    Кияни іронізують, що «нарешті хоч десь дали гарячу воду»

    фото: Max Yuriev/ Facebook

    Поблизу станції метро «Деміївська» прорвало трубу

    8 липня поблизу станції метро «Деміївська» та Національної бібліотеки України імені Вернадського у Голосіївському районі Києва прорвало трубу гарячого водогону. Фото та відео наслідків прориву оприлюднив користувач Max Yuriev у Facebook.

    На відео та світлинах видно потужний стовп води, який фонтанує посеред вулиці. Деякі перехожі фотографувалися біля провалля.

    Варто зазначити, що через аварію затопило околиці, потоки води заважали руху громадського та приватного транспорту.

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    Кияни іронізують, що «нарешті хоч десь дали гарячу воду». фото: Max Yuriev/ Facebook
    Кияни іронізують, що «нарешті хоч десь дали гарячу воду». фото: Max Yuriev/ Facebook

    Згодом прибула поліція та аварійні служби, які огородили місце та перекрили тепломережу.

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    Теги: росія окупанти Київ метро війна Україна Facebook поліція окупація #stoprussia
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    У Києві посеред вулиці забили «фонтани» (фото, відео)