У Києві посеред вулиці забили «фонтани» (фото, відео)

Кияни іронізують, що «нарешті хоч десь дали гарячу воду»

Поблизу станції метро «Деміївська» прорвало трубу

8 липня поблизу станції метро «Деміївська» та Національної бібліотеки України імені Вернадського у Голосіївському районі Києва прорвало трубу гарячого водогону. Фото та відео наслідків прориву оприлюднив користувач Max Yuriev у Facebook.

На відео та світлинах видно потужний стовп води, який фонтанує посеред вулиці. Деякі перехожі фотографувалися біля провалля.

Варто зазначити, що через аварію затопило околиці, потоки води заважали руху громадського та приватного транспорту.

Згодом прибула поліція та аварійні служби, які огородили місце та перекрили тепломережу.

Читайте також: