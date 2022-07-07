Доля монумента «Батьківщина-мати»: у «Дії» з'явилося нове опитування
Українці можуть визначити долю герба СРСР на відомому монументі Києва
Міністерство культури та інформаційної політики запитує українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
- залишити все, як є;
- зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;
- замінити на Тризуб – державний герб України.
Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати оприлюднимо вже за два тижні.
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