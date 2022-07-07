Доля монумента «Батьківщина-мати»: у «Дії» з'явилося нове опитування

Що робити зі щитом?

Українці можуть визначити долю герба СРСР на відомому монументі Києва

Міністерство культури та інформаційної політики запитує українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Українці можуть обрати один з варіантів: