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    Новини

    Доля монумента «Батьківщина-мати»: у «Дії» з'явилося нове опитування

    Що робити зі щитом? - Доля монумента «Батьківщина-мати»: у «Дії» з'явилося нове опитування
    Що робити зі щитом?
    фото з відкритих джерел

    Українці можуть визначити долю герба СРСР на відомому монументі Києва

    Міністерство культури та інформаційної політики запитує українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати». Про це повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

    Українці можуть обрати один з варіантів:
    • залишити все, як є;
    • зняти радянський герб і залишити щит чистим. Після перемоги проведемо конкурс і оберемо, що там розмістити;
    • замінити на Тризуб – державний герб України.

    Опитування проходитиме з 7 до 21 липня. Результати оприлюднимо вже за два тижні.

    Нагадаємо, «Дія» опублікувала результати опитування про легалізацію зброї.

    Також «Дія» запустила нову послугу для підприємців.

    Раніше очільник Мінцифри пояснив, коли і як запрацює розмитнення авто в «Дії».

    Теги: росія окупанти війна конкурс українці Україна СРСР окупація герб #stoprussia
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    Доля монумента «Батьківщина-мати»: у «Дії» з'явилося нове опитування