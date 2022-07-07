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    Новини

    Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд

    Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд
    фото ілюстративне

    Максимальна температура досягла +34,3

    У Києві 6 липня зафіксували температуру 34,3 градуси – це рекордне значення для цієї дати. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

    «За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського максимальна температура повітря 6 липня у Києві досягла +34,3. Попереднє рекордне значення було відмічено у 1924 році і дорівнювало +33,9», – йдеться в повідомленні.

    Абсолютним максимумом температури повітря у столиці за весь час спостережень залишається 30 липня 1936 року, коли стовпчик термометра зафіксували на позначці +39,4.

    Нагадаємо, 27 червня мінімальна температура повітря у столиці склала +19,8 градусів, що також стало рекордом.

    Додамо, що на сьогодні, 7 липня, синоптики прогнозують негоду у шести областях України.

    7 липня вдень у Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У цих областях оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Теги: рекорд повітря
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    Синоптики зафіксували в Києві температурний рекорд