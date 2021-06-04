На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)

У ДТП обійшлося без постраждалих

У ніч на п’ятницю, 4 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько першої години ночі поблизу «Крістал Парк». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Porshe і Dodge рухалися в попутному напрямку, в бік Шулявки. За попередніми даними, Porshe повертав праворуч у житловий комплекс, а Dodge рухався прямо. Porshe отримав сильний удар в бік.

У ДТП обійшлося без серйозних травм.

На місці працювали патрульна поліція та швидка допомога.

Як повідомлялося, на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.