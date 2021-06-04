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    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)

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    Евакуатор забрав&nbsp;Porshe з місця ДТП - На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    Евакуатор забрав Porshe з місця ДТП
    Фото: dtp.kiev.ua

    У ДТП обійшлося без постраждалих

    У ніч на п’ятницю, 4 червня, на проспекті Перемоги в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. Аварія трапилася близько першої години ночі поблизу «Крістал Парк». Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Porshe і Dodge рухалися в попутному напрямку, в бік Шулявки. За попередніми даними, Porshe повертав праворуч у житловий комплекс, а Dodge рухався прямо. Porshe отримав сильний удар в бік.

    У ДТП обійшлося без серйозних травм.

    На місці працювали патрульна поліція та швидка допомога.

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    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)
    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)

    Як повідомлялося, на Бориспільській трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. Карколомна автопригода трапилась на в’їзді до Києва. Автомобіль Subaru Forester вилетів з дороги, перекинувся та врізався у 3-метрові букви «Київ» із силуетом Архистратига Михаїла.

    У ніч на 2 червня на Бориспільській трасі біля Щасливого сталася дорожньо-транспортна пригода. У результаті ДТП перекинулися на дах два автомобілі.

    3 червня сталася потрійна дорожньо-транспортна пригода на вулиці Набережно-Рибальській на під’їзді до Гаванського мосту.

    Щоб зменшити аварійність, патрульна поліція вибрала ділянки з рекордними кількостями ДТП в Києві і відмітила їх на карті навігатора Waze.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    На проспекті Перемоги не поділили дорогу Porshe і Dodge (фото)