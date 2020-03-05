У Києві працівник міграційної служби вимагав хабарі за прискорену видачу паспортів



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Службовця затримали під час отримання другої частини хабара Фото: Прокуратура Києва

Службовець підозрюється у вимаганні 18 тис. грн хабара

Столичними правоохоронцями затримано «на гарячому» під час одержання неправомірної вигоди завідувача сектору Оболонського районного відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання працівником ДМС 18 тисяч гривень неправомірної вигоди від громадянина за прискорення процедури видачі закордонних біометричних паспортів громадян України.

Службовця затримали під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 15 тисяч гривень за видачу 7 закордонних паспортів.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 3 березня Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно зі слідчими Нацполіції викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди службову особу Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

Співробітники управління Служби безпеки України в Полтавській області підозрюють в отриманні хабара державного виконавця одного з міських відділів державної виконавчої служби Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.