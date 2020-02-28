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    На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих

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    На Донеччині СБУ викрила посадовців виправної установи, підозрюваних у вимаганні грошей з підлеглих - На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих
    На Донеччині СБУ викрила посадовців виправної установи, підозрюваних у вимаганні грошей з підлеглих
    Фото: СБУ

    Сума хабаря залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим

    Служба безпеки України встановила одного з керівників і головного бухгалтера виправної установи Державної кримінально-виконавчої служби в Донецькій області, причетних до отримання хабарів.

    Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    За даними слідства, посадові особи налагодили механізм вимагання грошей із підлеглих.

    За різні суми хабарів фігуранти не створювали працівникам штучних перешкод у службовій діяльності, і не притягували їх до відповідальності за нібито виявлення дисциплінарного порушення.

    Сума хабаря залежала від розміру щомісячних премій, які офіційно нараховували підлеглим.

    Під час слідчих дій за місцем проживання і роботи хабарників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

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    На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих
    На Донеччині посадовці виправної установи вимагали хабарі у підлеглих
    Фото: СБУ

    В рамках кримінального провадження обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, СБУ викрила на хабарах посадовця Харківських тепломереж.

    Як повідомлялося, на Херсонщині затримали на хабарі голову районної тергромади.

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