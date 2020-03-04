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    Чиновниця Київського відділення Фонду соцзахисту попалася на хабарі (фото)

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    Чиновницю затримали на робочому місці одразу після одержання неправомірної вигоди - Чиновниця Київського відділення Фонду соцзахисту попалася на хабарі (фото)
    Чиновницю затримали на робочому місці одразу після одержання неправомірної вигоди
    Фото: Прокуратура Києва

    Жінку затримали після отримання хабара у сумі 17 тис. грн

    У вівторок, 3 березня, Київською місцевою прокуратурою № 4 спільно зі слідчими Нацполіції викрито та затримано під час одержання неправомірної вигоди службову особу Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів.

    Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

    Жінка-службовець одержала від директора приватного товариства неправомірну вигоду у сумі 17 тис. гривень за ненакладення санкцій через недотримання нормативу щодо працевлаштування людей з особливими потребами.

    Чиновницю затримали на робочому місці одразу після одержання обумовленої суми.

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    Чиновниця Київського відділення Фонду соцзахисту попалася на хабарі (фото)
    Чиновниця Київського відділення Фонду соцзахисту попалася на хабарі (фото)
    Чиновниця Київського відділення Фонду соцзахисту попалася на хабарі (фото)

    Нині вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі за ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання їй запобіжного заходу.

    Національна поліція України прокуратура Київ кримінал корупція в Україні хабар
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