У Києві правоохоронці викрили групу наркозбувачок (фото, відео)



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Під час обшуків у помешканні фігуранток поліцейські знайшли майже 200 грамів метадону Фото: Нацполіція

Поліцейські вилучили у зловмисниць наркотичні засоби на понад 400 тисяч гривень

Співробітники управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчими столичної поліції, кінологічною службою та бійцями полку поліції особливого призначення №1 під процесуальним керівництвом прокуратури Києва затримали групу наркозбувачів.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження правоохоронці провели три етапи оперативних закупок. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Під час санкціонованих обшуків у помешканні фігуранток поліцейські знайшли майже 200 грамів речовини, ззовні схожої на метадон. За цінами «чорного ринку» його вартість складає понад 400 тисяч гривень.

Проведені експертизи підтвердили, що вилучені під час оперативних закупок речовини є наркотичним засобом.

Окрім того, поліцейські виявили та вилучили у підозрюваних гроші, мобільні телефони із робочими переписками, квитанції, банківські картки, на які здійснювалася оплата, та чорнові записи про кількість збутих наркотиків.

«Встановлено, що незаконний наркобізнес організувала 54-річна киянка, а збувати наркотичні засоби їй допомагали дві спільниці – місцеві мешканки 29-ти та 42-х років. Працювала група на території Дніпровського, Деснянського та Дарницького районів столиці. Зловмисниці мали постійних клієнтів і продавали товар лише «своїм». Замовлення передавали клієнтам через закладки, вказуючи місцезнаходження у смс-повідомленнях. Також фігурантки збували наркотики з рук в руки дрібнооптовими партіями», - розповів начальник відділу управління протидії наркозлочинності Головного управління Національної поліції у Києві Роман Семиног.

Відомо, що дві учасниці групи вже були неодноразово судимі за крадіжки та наркозлочини. Вони перебували у державному розшуку за ухилення від виконання вироку суду.

Наразі фігуранткам повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Затриманим загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.