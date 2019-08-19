На околиці Маріуполя нагцвардійці затримали наркокур’єра



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Нагцвардійці зупинили громадянина, який пішки перетинав блокпост

Чоловік намагався пронести 10 герметичних прозорих пакетів з наркотичною речовиною

В районі Операції об’єднаних сил під час несення служби на блокпосту, що розташований на околиці Маріуполя, нагцвардійці затримали наркокур’єра.

Про це 19 серпня повідомляє пресслужба Національної гвардії України.

«Під час перетину блокпосту пішки був зупинений для перевірки громадянин К. Під час поверхневого огляду в шкіряній сумці громадянина було виявлено 10 герметичних прозорих пакетів з речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору зі специфічним запахом вагою близько 450 грам», - говориться у повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Національної поліції.

До слова, 18 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії загинув один військовослужбовець та троє отримали поранення середньої та легкої важкості. Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.