У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)

Фальсифікована продукція реалізовувалась через оптово-роздрібні ринки Києва та інтернет

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві в одному зі складських приміщень на лівому березі міста встановили факт зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, обклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Продукція з даного складу реалізовувалась за допомогою оптово-роздрібних ринків Києва, а також через мережу інтернет.

Загалом вилучено понад 17,5 тис. пляшок алкогольних напоїв загальною вартістю понад 1,3 млн грн.

Податківці зазначили, що минулого місця в цьому ж складському приміщенні вже вилучалось понад 34 тис. пляшок алкоголю вартістю близько 2 млн грн.

На посадову особу підприємства складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомлялося, днями правоохоронці викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю. Загалом було виявлено близько 95 тис. пляшок орієнтовною ємністю 30 тис. л.