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    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)

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    Вилучено понад 17,5 тис. пляшок алкогольних напоїв&nbsp; - У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    Вилучено понад 17,5 тис. пляшок алкогольних напоїв 
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Фальсифікована продукція реалізовувалась через оптово-роздрібні ринки Києва та інтернет

    Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби в Києві в одному зі складських приміщень на лівому березі міста встановили факт зберігання з метою збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, обклеєних марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Продукція з даного складу реалізовувалась за допомогою оптово-роздрібних ринків Києва, а також через мережу інтернет.

    Загалом вилучено понад 17,5 тис. пляшок алкогольних напоїв загальною вартістю понад 1,3 млн грн.

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    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)
    У Києві правоохоронці вилучили велику партію алкогольного фальсифікату (фото, відео)

    Податківці зазначили, що минулого місця в цьому ж складському приміщенні вже вилучалось понад 34 тис. пляшок алкоголю вартістю близько 2 млн грн.

    На посадову особу підприємства складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Як повідомлялося, днями правоохоронці викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю. Загалом було виявлено близько 95 тис. пляшок орієнтовною ємністю 30 тис. л.

    Теги: ДФС Київ податки торгівля алкоголь
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