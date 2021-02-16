Операція «Спирт»: правоохоронці з початку року вилучили 165 тонн нелегального алкоголю

Фальсифікат реалізовувався без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів

Все частіше нелегальний алкоголь ділки реалізовують через інтернет

Від початку лютого правоохоронці вилучили близько 100 тонн спирту й понад 22 тонни лікеро-горілчаних виробів у рамках операції «Спирт». Загалом від початку року в Україні з обігу було вилучено 165 тонн спирту та 71 тонну лікеро-горілчаних виробів, припинено діяльність 11 незаконних виробництв спиртних напоїв.

Про це повідомляє пресслужба Державної фіскальної служби.

«Останнім часом спостерігається тенденція здійснення продажу нелегального алкоголю саме за допомогою мережі інтернет. Зі свого боку ми вживаємо всіх необхідних заходів, щоб не лише встановлювати місця виробництва такої продукції, а й блокувати ресурси, за допомогою яких вона реалізується», - зазначив керівник ДФС України Вадим Мельник.

Він також закликав громадян повідомляти правоохоронцям про факти виготовлення і продажу нелегального алкоголю.

Главком раніше повідомляв, що на початку лютого на складі під Києвом було виявлено 53 тонни спирту невідомого походження.

Також співробітниками Головного управління ДФС столиці під час обшуку в одному з гаражних приміщень Києва було виявлено та вилучено фальсифіковані алкогольні напої. Фальсифікат реалізовувався без відповідної ліцензії та інших дозвільних документів через мережу Інтернет та роздрібну мережу столиці.