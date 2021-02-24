На Вінниччині СБУ попередила збут фальсифікованого алкоголю: вилучили 6 тонн спиртного на майже мільйон гривень

Встановлюються джерела походження сировини

У Могилеві-Подільському в результаті чергової операції спецслужб викрили склад з майже 6 тоннами підготовленого сурогату.

Як зазначають в пресцентрі Управління СБУ у Вінницькій області, за попередніми даними слідства, незаконний бізнес організували декілька місцевих жителів. У приміщенні гаражного кооперативу у Могилеві-Подільському вони облаштували підпільний цех з виробництва фальсифікованого алкоголю. Готову продукцію ділки планували реалізовувати під виглядом марок відомих брендів до різних регіонів країни, у тому числі через поштові сервіси.

За попередніми підрахунками, вартість виявленого фальсифікату становить майже мільйон гривень за тіньовими розцінками.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України тривають слідчі дії. Встановлюються джерела походження сировини.

Заходи із блокування незаконного збуту підакцизних товарів проводились спільно з Головним управлінням Державної фіскальної служби у Вінницькій області.

Нагадаємо, від початку лютого правоохоронці вилучили близько 100 тонн спирту й понад 22 тонни лікеро-горілчаних виробів у рамках операції «Спирт». Загалом від початку року в Україні з обігу було вилучено 165 тонн спирту та 71 тонну лікеро-горілчаних виробів, припинено діяльність 11 незаконних виробництв спиртних напоїв.