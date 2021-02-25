У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)

Під час обшуків правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку

Податківці вилучили близько 30 тис л фальсифікованих алкогольних напоїв

Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста викрили факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

Продаж лікеро-горілчаної продукції відбувався за допомогою інтернет-ресурсів та столичної роздрібної мережі торгівлі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Під час обшуків складських приміщень правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

Загалом було виявлено близько 95 тис. пляшок орієнтовною ємністю 30 тис. л.

Також вилучено марки акцизного податку та документи, що підтверджують зберігання та реалізацію продукції.

Орієнтовна вартість виявленого товару за цінами чорного ринку складає понад 5,7 млн грн.

Триває розслідування.