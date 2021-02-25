  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час обшуків правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку&nbsp; - У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)

    Під час обшуків правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку 

    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Податківці вилучили близько 30 тис л фальсифікованих алкогольних напоїв

    Співробітники Головного управління Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста викрили факт реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв.

    Продаж лікеро-горілчаної продукції відбувався за допомогою інтернет-ресурсів та столичної роздрібної мережі торгівлі. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Під час обшуків складських приміщень правоохоронці виявили фальсифіковані алкогольні напої з марками акцизного податку з явними ознаками підробки.

    Загалом було виявлено близько 95 тис. пляшок орієнтовною ємністю 30 тис. л.

    Також вилучено марки акцизного податку та документи, що підтверджують зберігання та реалізацію продукції.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)
    У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)
    У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)
    У Києві викрили мережу продажу фальсифікованого алкоголю (фото)

    Орієнтовна вартість виявленого товару за цінами чорного ринку складає понад 5,7 млн грн.

    Триває розслідування.

    Теги: ДФС Київ кримінал податки алкоголь розслідування
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies