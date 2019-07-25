СБУ викрила на хабарі головного інспектора митного поста «Бориспіль-аеропорт»



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СБУ викрила на хабарі посадовця митного посту «Бориспіль-аеропорт» Фото: СБУ

Митник вимагав від українця 800 доларів, за які обіцяв чоловіку безперешкодне проходження митного контролю

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ викрили на хабарі головного державного інспектора митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав від українського громадянина 800 доларів США. За вказану суму зловмисник обіцяв чоловіку безперешкодне проходження митного контролю, зокрема щодо перевірки багажу під час прибуття авіаційним транспортом в Україну з однієї з країн Східної Азії.

Правоохоронці затримали митника в Києві під час передачі чергової суми неправомірної вигоди у розмірі чотириста доларів США.

Раніше співробітники СБУ задокументували одержання зловмисником першої частини хабаря. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття зловмисника проводились спільно з територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві, ГУ ВБ ДФС під процесуальним керівництвом військової прокуратури Київського гарнізону.

Нагадаємо, 23 липня у ході спільної спецоперації прокуратури, Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Нацполіції затримано начальника відділення слідчого відділу Деснянського управління поліції в Києві та посередника, які організували схему вимагання грошових коштів від представників підприємств, що діють у сфері розваг.