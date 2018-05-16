У Києві при спробі демонтажу автостоянки сталася масова бійка з поліцією (відео)

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Фото: Інформатор На виклик місцевих жителів прибула слідчо-оперативна група

Під час сутичок з поліцією на автостоянці затримано дві людини

У ніч на середу, 16 травня, в Києві на вулиці Мілютенка, 15А співробітники КП «Благоустрій» намагалися демонтувати автостоянку. При спробі заїзду важкої техніки сталася масова бійка з поліцією.

Перші екіпажі поліції приїхали близько 00:20. Про це повідомляє Інформатор.

За словами чергової стоянки Тетяни Григорівни, дана стоянка встановлена законно і є всі дозвільні документи. Вона була побудована в 1981 році. Коли на територію парковки заїхав підйомний кран, він зачепив автомобіль BMW, який власник залишив на ніч і пішов спати.

На місце події відразу ж прибігли місцеві мешканці та активісти, а охоронці замкнулися всередині сторожки. Як відзначають працівники, які перебували на зміні, перед приїздом першого патруля поліції їм відключили світло. Коли почалися активні дії, кабель камер зовнішнього спостереження перерізали, скло розбили лопатами, а двері виламали ломом. При спробі демонтажу брало участь близько 10 осіб «Благоустрій» та приблизно 20 осіб спецпідрозділу поліції і патрульних.

Також Тетяна Григорівна зазначила, що це вже не перша спроба знести стоянку. 21 квітня комунальники зрізали і вивезли огорожу, а 24 квітня також приїжджали поліцейські з технікою і намагалися знести сторожку.

Під час сутичок з поліцією затримано дві людини. Один з них журналіст, а другий юрист організації «Рішучі громадяни». Після активних дій на виклик місцевих жителів прибула слідчо-оперативна група. Співробітники поліції коментувати ситуацію і що саме сталося відмовилися.

Нагадаємо, 3 травня на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

Пізніше стало відомо, що під час конфлікту на автостоянці було поранено працівника Служби безпеки України. Правоохоронці затримали трьох зловмисників.