Затримано трьох осіб, які влаштували стрілянину, поранивши працівника СБУ
- Сьогодні, 11:05
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Всі затримані - мешканці столиці, які представляли інтереси власника автостоянки
У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які влаштували сутичку з комісією чиновників, в результаті якої отримав поранення співробітник Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
Як повідомлялося, інцидент стався у четвер, 3 травня, на автостоянці на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі столиці.
«Представники комісії, до складу якої входили працівник Державної аудиторської служби, КП «Київпарктранссервіс», а також співробітник СБУ, прибули на вказану автостоянку з метою проведення контрольного заміру відведеної під паркомісця ділянки. Вказані дії проводилися в межах кримінального провадження та були санкціоновані судом», - йдеться в повідомленні прокуратури.
Під час цієї перевірки між групою чоловіків, які представляли інтереси власника автостоянки, та членами комісії, виник конфлікт.
У ході сутички вказані чоловіки вчинили напад на співробітника спецслужби, а один із зловмисників дістав предмет схожий на пістолет та в здійснив постріл в бік правоохоронця, поранивши його.
Трьох учасників конфлікту затримали на місці події. Це громадяни України, один з них уродженець іноземної держави. Всі троє мешканці столиці.
Пораненого співробітника спецслужби госпіталізували.
На даний час нападники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Київською місцевою прокуратурою N2 їм готується повідомлення про підозру за ч.4 ст. 296 КК України.
Інші учасники конфлікту встановлюються.
Нагадаємо, 3 травня на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.
У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.
Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що під час конфлікту на автостоянці поранено працівника Служби безпеки України.