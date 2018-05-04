Затримано трьох осіб, які влаштували стрілянину, поранивши працівника СБУ

Всі затримані - мешканці столиці, які представляли інтереси власника автостоянки

У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які влаштували сутичку з комісією чиновників, в результаті якої отримав поранення співробітник Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва. Як повідомлялося, інцидент стався у четвер, 3 травня, на автостоянці на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі столиці.



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Всі затримані - мешканці столиці, які представляли інтереси власника автостоянки

У Києві правоохоронці затримали трьох осіб, які влаштували сутичку з комісією чиновників, в результаті якої отримав поранення співробітник Служби безпеки України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як повідомлялося, інцидент стався у четвер, 3 травня, на автостоянці на вулиці Вишняківській у Дарницькому районі столиці.

«Представники комісії, до складу якої входили працівник Державної аудиторської служби, КП «Київпарктранссервіс», а також співробітник СБУ, прибули на вказану автостоянку з метою проведення контрольного заміру відведеної під паркомісця ділянки. Вказані дії проводилися в межах кримінального провадження та були санкціоновані судом», - йдеться в повідомленні прокуратури.

Під час цієї перевірки між групою чоловіків, які представляли інтереси власника автостоянки, та членами комісії, виник конфлікт.

У ході сутички вказані чоловіки вчинили напад на співробітника спецслужби, а один із зловмисників дістав предмет схожий на пістолет та в здійснив постріл в бік правоохоронця, поранивши його.

Трьох учасників конфлікту затримали на місці події. Це громадяни України, один з них уродженець іноземної держави. Всі троє мешканці столиці.

Пораненого співробітника спецслужби госпіталізували.

На даний час нападники затримані в порядку ст. 208 КПК України. Київською місцевою прокуратурою N2 їм готується повідомлення про підозру за ч.4 ст. 296 КК України.

Інші учасники конфлікту встановлюються.

Нагадаємо, 3 травня на автостоянці на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла, в одного - поранення в ногу.

Народний депутат Ігор Мосійчук повідомив, що під час конфлікту на автостоянці поранено працівника Служби безпеки України.