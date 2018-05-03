На автостоянці у Києві сталася бійка зі стріляниною: є постраждалі

Поліція Києва встановлює обставини конфлікту на автостоянці

Сьогодні, 3 травня, близько 13-ї години на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва. «О 13:35 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Вишняківська відбулася бійка і було чути постріл. Встановлено, що за даною адресою знаходиться



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На місці інциденту працюють слідчі

Поліція Києва встановлює обставини конфлікту на автостоянці

Сьогодні, 3 травня, близько 13-ї години на вул. Вишняківська Дарницького району Києва (район Осокорки) сталася бійка зі стріляниною. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«О 13:35 у чергову частину надійшла інформація, що по вул. Вишняківська відбулася бійка і було чути постріл. Встановлено, що за даною адресою знаходиться автостоянка: сюди приїхала комісія, до складу якої входять працівники державної аудиторської служби, управління земельних ресурсів, «Київпарктранссервісу» та оперативник спецслужби. На місці між ними та невідомими почався конфлікт. Окрім того, за словами свідків, вони чули звук, схожий на постріл», - йдеться в повідомлегнні.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного - поранення в ногу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події.

Відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Дарницького управління поліції. Після проведення першочергової перевірки слідчі визначаться із правовою кваліфікацією події.