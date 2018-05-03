Під час стрілянини на Осокорках поранено співробітника СБУ - нардеп

У столиці введено план «Перехват»

Під час конфлікту на автостоянці на вул. Вишняківській у Дарницькому районі Києва поранено працівника Служби безпеки України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук. «Щойно о 14:30 в столиці введено план «Перехват». У Дарницькому районі на парковці за адресою вулиця Вишняківська,1б було



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Фото: Нацполіція На автостоянці на вул. Вишняківській сталася бійка зі стріляниною

У столиці введено план «Перехват»

Під час конфлікту на автостоянці на вул. Вишняківській у Дарницькому районі Києва поранено працівника Служби безпеки України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.

«Щойно о 14:30 в столиці введено план «Перехват». У Дарницькому районі на парковці за адресою вулиця Вишняківська,1б було поранено працівника СБУ. Розшукується автомобіль позашляховик «Тойота» або «Хюндай» білого кольору з чорними вставками», - написав він.

За даними нардепа, в автомобілі нібито перебувають 4-5 осіб кавказької зовнішності, вони озброєні.

Раніше повідомлялося, що близько 13-ї години на вул. Вишняківська сталася бійка зі стріляниною.

У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного - поранення в ногу.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події.