Під час стрілянини на Осокорках поранено співробітника СБУ - нардеп
- Сьогодні, 16:43
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Розсилка
У столиці введено план «Перехват»
Під час конфлікту на автостоянці на вул. Вишняківській у Дарницькому районі Києва поранено працівника Служби безпеки України. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Ігор Мосійчук.
«Щойно о 14:30 в столиці введено план «Перехват». У Дарницькому районі на парковці за адресою вулиця Вишняківська,1б було поранено працівника СБУ. Розшукується автомобіль позашляховик «Тойота» або «Хюндай» білого кольору з чорними вставками», - написав він.
За даними нардепа, в автомобілі нібито перебувають 4-5 осіб кавказької зовнішності, вони озброєні.
Раніше повідомлялося, що близько 13-ї години на вул. Вишняківська сталася бійка зі стріляниною.
У результаті інциденту двоє чоловіків з обох сторін отримали тілесні ушкодження. Попередньо, у потерпілих забої різних частин тіла та в одного - поранення в ногу.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Правоохоронці спілкуються зі свідками та очевидцями і з’ясовують усі обставини події.