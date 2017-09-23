У Києві припиняють роботу всі заправки однієї з мереж АЗС

Офіційна причина закриття — закінчення строку оренди станцій

Мережа АЗС UPG, яка належить компанії «Укрпалетсистем», припиняє роботу всіх трьох автозаправок у Києві. Про це повідомляє прес-служба UPG. Офіційна причина припинення роботи мережі в Києві — закінчення строку оренди станцій по вул. Межигірській, Заболотного та Міській. З цієї ж причини також закривається АЗС UPG у



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Офіційна причина закриття — закінчення строку оренди станцій

Мережа АЗС UPG, яка належить компанії «Укрпалетсистем», припиняє роботу всіх трьох автозаправок у Києві. Про це повідомляє прес-служба UPG.

Офіційна причина припинення роботи мережі в Києві — закінчення строку оренди станцій по вул. Межигірській, Заболотного та Міській.

З цієї ж причини також закривається АЗС UPG у Вінницькій області.

За інформацією enkorr, договори оренди АЗС у Києві були розірвані достроково. Цьому передував ряд судових розглядів.

Натомість UPG анонсує відкриття найближчим часом сім нових станцій у Дніпрі, Волинській, Київській, Закарпатській, Хмельницькій, Чернівецькій та Львівській областях.

Довідка:

Бренд UPG належить паливній компанії «Укрпалетсистем» (Коростень, Житомирська обл.), яка спеціалізується на поставках нафтопродуктів (переважно дизпалива) з Білорусі, а також на дрібнооптових поставках зі своїх нафтобаз. Компанія оперує одним з найбільших парків бензовозів (приблизно 200 одиниць). Мережа АЗС UPG налічує близько 60 станцій, значна частина яких зосереджена в центральному та західному регіонах України.

UPG вийшов на столичний ринок АЗС восени 2012 р, орендувавши три станції «МС-Ойл».

«Укрпалетсистем» також управляє трьома АЗС під брендом «Білоруська нафтова компанія», остання з яких була відкрита в листопаді на трасі Київ-Ковель.

Зараз більшість АЗС мережі знаходяться на стадії ребрендингу.