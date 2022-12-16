Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві призупинено рух метро

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У Києві призупинено рух метро
Підземні станції наразі працюють як укриття
фото з відкритих джерел

Про відновлення руху повідомлять додатково

Рух столичного метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

«Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомлять додатково», – написав Кличко. 

У Києві під час повітряної тривоги 16 грудня пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах. 

Зранку 16 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена

Теги: Київ укриття тривога метро

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

У Києві виникли перебої зі світлом та водою
У Києві виникли перебої зі світлом та водою
У Києві призупинено рух метро
У Києві призупинено рух метро
Сили ППО збили ракету поблизу Бучі
Сили ППО збили ракету поблизу Бучі
У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка
У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка
Атака на Київ: влада повідомила причини вибухів
Атака на Київ: влада повідомила причини вибухів
Вибухи на Київщині: влада повідомила перші подробиці
Вибухи на Київщині: влада повідомила перші подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Заклик ООН до РФ припинити війну в Україні: хто голосував проти (список)
27K
Чемпіонат світу з футболу: Лукашенко шокував заявою про збірну Білорусі
23K
Страх Путіна та заява Залужного. П'ять важливих новин 15 грудня
8642
16 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
8394
В Україні оголошена масштабна повітряна тривога: карта (оновлено)
6020
Скільки бійців налічує українська армія: Арестович назвав цифри

Новини

ЗСУ завдали потужного удару по позиціях окупантів на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
ЗСУ знищили два пункти управління окупантів та склад із пальним – Генштаб
Вчора, 07:07
Російські військові продовжують використовувати криптобіржу Binance в обхід санкцій
14 грудня, 19:39
Перші бронемашини Spartan скоро будуть під Бахмутом і Авдіївкою (фото)
14 грудня, 19:06
Руйнування енергосистеми: як загарбники намагаються залишити Україну без світла і закидують її фейками
14 грудня, 17:36
На Луганщині та Запоріжжі ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів
14 грудня, 06:59

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту