У Києві призупинено рух метро

Про відновлення руху повідомлять додатково

Рух столичного метро тимчасово зупинено на всіх гілках. Підземні станції працюють як укриття, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Повітряна тривога триває! Будь ласка, залишайтеся в укриттях! Про відновлення руху повідомлять додатково», – написав Кличко.

У Києві під час повітряної тривоги 16 грудня пролунали вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах.

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Зранку 16 грудня по всій території України пролунала повітряна тривога. Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена.