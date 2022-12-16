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У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка

Наталія Антонюк
glavcom.ua
У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка
фото ілюстративне з відкритих джерел

Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях

У  Деснянському районі столиці пролунали вибухи. Всі служби їдуть на місце. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. 

Згодом Кличко підтвердив ще один вибух в Дніпровському районі. Також очільник міста повідомив про вибух у Голосіївському районі.

 «Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває», – написав Кличко. 

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що звуки вибухів, які чули жителі – це робота протиповітряної оборони.  «Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій!», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України. Під час повітряної тривоги російські ракети влучили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 

Внаслідок ракетної атаки рашистів на Харківщину постраждали об’єкти критичної інфраструктури. 

У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання. 

Теги: Київ Київщина Віталій Кличко вибух

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