У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка

Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях

У Деснянському районі столиці пролунали вибухи. Всі служби їдуть на місце. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Згодом Кличко підтвердив ще один вибух в Дніпровському районі. Також очільник міста повідомив про вибух у Голосіївському районі.

«Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває», – написав Кличко.

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Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що звуки вибухів, які чули жителі – це робота протиповітряної оборони. «Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій!», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України. Під час повітряної тривоги російські ракети влучили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

Внаслідок ракетної атаки рашистів на Харківщину постраждали об’єкти критичної інфраструктури.

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У зв'язку із загрозою ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури, енергетики застосовують відключення енергопостачання.