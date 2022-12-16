У кількох районах Києва пролунали вибухи: деталі від Кличка
Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях
У Деснянському районі столиці пролунали вибухи. Всі служби їдуть на місце. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Згодом Кличко підтвердив ще один вибух в Дніпровському районі. Також очільник міста повідомив про вибух у Голосіївському районі.
«Не залишайте укриттів! Атака на столицю триває», – написав Кличко.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що звуки вибухів, які чули жителі – це робота протиповітряної оборони. «Київ! Працює ППО! Зберігайте спокій!», – йдеться в повідомленні.
Громадян закликають до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. Перша група ракет противника вже зайшла в повітряний простір України. Під час повітряної тривоги російські ракети влучили по Кривому Рогу на Дніпропетровщині.
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