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«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей
Фото з відкритих джерел

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах», – йдеться у повідомленні.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.

 

Теги: війна обстріл росія тероризм агресія Укрзалізниця

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