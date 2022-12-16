«Укрзалізниця» повідомила про знеструмлення дільниць у низці областей

Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами

Через пошкодження енергетичної інфраструктури низка залізничних дільниць у Харківський, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях знеструмлена, повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

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«Наразі пасажирські електропоїзди у цих регіонах рухатимуться під резервними тепловозами. Зберігайте спокій, слідкуйте за оновленнями інформації на офіційних каналах Укрзалізниці та вокзалах», – йдеться у повідомленні.

Посадка та висадка триває через підземні переходи.

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Нагадаємо, ранок 16 грудня в Україні почався із масованої ракетної атаки російських терористів. У низці областей пролунали вибухи, працює ППО.

Кілька областей превентивно вимкнули електроенергію, щоб запобігти масштабним пошкодженням у разі влучання ворожих ракет.