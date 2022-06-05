У Києві прогриміло кілька вибухів (фото)

Вибухи були чутні на Лівому березі столиці

У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

Вибухи, яких було близько шести, були чутні на Лівому березі столиці.

Над одним із районів піднялася хмара чорного диму.

Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє, що частини рашистських ракет впали у Дарницькому районі столиці.

«Попередньо в Києві 6 прильотів ракет, по лівому березі над містом піднімаються чорні клуби диму», – йдеться у повідомленні.

Очевидці кажуть, що збили ракету.

Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи у столиці.

«Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація – згодом», – написав Кличко.

фото: glavcom.ua

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє про чотири потужних вибухи в Одеській області, про два прильоти в Миколаївській області, одну ракету збили наші сили ППО.