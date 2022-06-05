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    Новини

    У Києві прогриміло кілька вибухів (фото)

    Над столицею здіймаються клуби диму - У Києві прогриміло кілька вибухів (фото)
    Над столицею здіймаються клуби диму
    фото: glavcom.ua

    Вибухи були чутні на Лівому березі столиці

    У Києві вранці 5 червня прогриміло кілька сильних вибухів. Про це повідомляє кореспондент Главкому.

    Вибухи, яких було близько шести, були чутні на Лівому березі столиці.

    Над одним із районів піднялася хмара чорного диму.

    Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє, що частини рашистських ракет впали у Дарницькому районі столиці.

    «Попередньо в Києві 6 прильотів ракет, по лівому березі над містом піднімаються чорні клуби диму», – йдеться у повідомленні.

    Очевидці кажуть, що збили ракету.

    Київський міський голова Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи у столиці.

    «Друзі! Кілька вибухів в Дарницькому та Дніпровському районах столиці. Служби вже працюють на місці. Більш детальна інформація – згодом», – написав Кличко.

    фото: glavcom.ua

    фото: glavcom.ua

    Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України.

    Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє про чотири потужних вибухи в Одеській області, про два прильоти в Миколаївській області, одну ракету збили наші сили ППО.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві прогриміло кілька вибухів (фото)