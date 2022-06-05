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    Новини

    Антена на російському посольстві. Німецький уряд скаржиться на шпигунів

    В Берліні підозрюють, що РФ може прослуховувати чиновників - Антена на російському посольстві. Німецький уряд скаржиться на шпигунів
    В Берліні підозрюють, що РФ може прослуховувати чиновників

    глава МВС попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, «в принципі не захищені від прослуховування»

    В урядовому кварталі в Берліні є ризик прослуховування російськими розвідслужбами. Про це заявила очільниця міністерства внутрішніх справ ФРН, пише DW.

    «Федеральне відомство з охорони конституції звертає увагу політиків та держслужбовців на те, що «у таких чутливих місцях, як урядовий квартал у Берліні, ризики прослуховування та небезпека несанкціонованого витоку даних є реальними та не повинні недооцінюватися», – цитує німецьке агентство коментар міністра внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер газеті Bild.

    «Саме тому ми вислали з посольства РФ у Берліні 40 осіб, які, за нашими оцінками, можуть належати до російських спецслужб», – заявила глава МВС, звинувативши РФ в гібридній війні.

    Фезер додала, що її відомство стоїть на варті безпеки та миру в Німеччині, охороняючи їх від «російського шпигунства, від спроб чинити вплив, від брехні та військової пропаганди».

    Як зазначається, глава МВС попередила, що розмови, які ведуться через звичайні телекомунікаційні мережі, «в принципі не захищені від прослуховування».

    Як зазначає Bild, на даху посольства Росії у Берліні встановлено широкосмугову дипольну антену, яка може використовуватися для збору розвідінформації. За нею вже кілька років ведеться спостереження.

    Теги: росія окупанти Німеччина війна Bild Україна прослуховування окупація #stoprussia
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    Антена на російському посольстві. Німецький уряд скаржиться на шпигунів