Повітряна тривога по всій Україні: вибухи в декількох областях

Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття

Повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків – тимчасово окупований Крим та Херсонська область.

Потрібно негайно слідувати в укриття!

Йдеться про високу ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України.

Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото та відео з наслідками ворожих обстрілів. Також не слід повідомляти комусь адреси місць прильотів ракет окупантів. Це лише коригує їхній вогонь.

Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє про чотири потужних вибухи в Одеській області, про два прильоти в Миколаївській області, одну ракету збили наші сили ППО.

Окрім того повідомляється, що вибухи пролунали в Очакові та в Київській області.

«Одну ракету збили в Обухівському районі. Ракетний удар по Київській області», – йдеться в повідомленні.

Кореспондент Главкому повідомляє, що у Києві теж прогриміли вибухи.

Офіційної інформації про вибухи поки немає.

Нагадаємо, вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.

30 травня стало відомо, що українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28.

Також воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе.