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    Новини

    Повітряна тривога по всій Україні: вибухи в декількох областях

    Висока ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України - Повітряна тривога по всій Україні: вибухи в декількох областях
    Висока ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України
    фото з відкритих джерел

    Не нехтуйте сигналами тривоги та прямуйте в укриття

    Повітряна тривога оголошена майже у всіх областях України. Серед винятків – тимчасово окупований Крим та Херсонська область.

    Потрібно негайно слідувати в укриття!

    Йдеться про високу ймовірність ракетно-бомбових ударів по території України.

    Під час повітряної тривоги не варто поширювати фото та відео з наслідками ворожих обстрілів. Також не слід повідомляти комусь адреси місць прильотів ракет окупантів. Це лише коригує їхній вогонь.

    Телеграм-канал Карта повітряних тривог повідомляє про чотири потужних вибухи в Одеській області, про два прильоти в Миколаївській області, одну ракету збили наші сили ППО.

    Окрім того повідомляється, що вибухи пролунали в Очакові та в Київській області.

    «Одну ракету збили в Обухівському районі. Ракетний удар по Київській області», – йдеться в повідомленні.

    Кореспондент Главкому повідомляє, що у Києві теж прогриміли вибухи.

    Офіційної інформації про вибухи поки немає.

    Нагадаємо, вчора на півдні країни військовослужбовці Військово-морських сил ЗС України збили чотири ворожі ракети, які летіли у мирні міста України.

    Наразі в Чорному морі на виконанні бойових завдань перебуває 3 ракетних кораблі та 1 підводний човен, а також 5 ВДК.

    30 травня стало відомо, що українські захисники знищили унікальний російський вертоліт Мі-35МС з автоматом перекосу, як у ударного вертольота Мі-28.

    Також воїни протиповітряної оборони 25-ї повітряно-десантної Січеславської бригади точними пострілами зі стрілецької зброї збили російські безпілотники-камікадзе.

    Теги: росія окупанти війна укриття Україна окупація #stoprussia
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    Повітряна тривога по всій Україні: вибухи в декількох областях