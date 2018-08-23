У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності



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Фото: Лариса Сарган Відкриття футбольного турніру

У турнірі візьмуть участі депутати, журналісти, учасники АТО, команди Кабміну

У Києві стартував футбольний турнір «Кубок Незалежності - 2018». На відкритті був присутній генпрокурор України Юрій Луценко.

Про це повідомила на своїй сторінці Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

На поле вийдуть команди Федерації футболу України, МВС, ГПУ, журналістів, Кабміну, Мінінфраструктури, народних депутатів, учасників АТО, Державіаслужби і ФК «Маестро».

Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. У Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.