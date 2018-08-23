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    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності

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    Відкриття футбольного турніру - У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    Фото: Лариса Сарган
    Відкриття футбольного турніру

    У турнірі візьмуть участі депутати, журналісти, учасники АТО, команди Кабміну

    У Києві стартував футбольний турнір «Кубок Незалежності - 2018». На відкритті був присутній генпрокурор України Юрій Луценко.

    Про це повідомила на своїй сторінці Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

    На поле вийдуть команди Федерації футболу України, МВС, ГПУ, журналістів, Кабміну, Мінінфраструктури, народних депутатів, учасників АТО, Державіаслужби і ФК «Маестро».

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    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності
    У Києві проходить футбольний турнір на Кубок Незалежності

    Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора. У Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.

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