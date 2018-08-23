У Києві розпочалися святкові заходи до Дня Незалежності графіка



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Фото: ГЛавком Генеральна репетиція параду до Дня Незалежності

Центр Києва обмежено для руху транспорту

У Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора.

Центр Києва обмежено для руху транспорту.

Зокрема, із 07:00 23 серпня до 18:00 24 серпня буде заборонено рух транспортних засобів на час монтажу/демонтажу конструкцій, необхідних для проведення «Забігу у вишиванках» на Русанівському бульварі.

Крім того, із 7 ранку до закінчення заходів буде заборонено рух транспорту на вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до алеї Героїв Небесної Сотні) під час церемонії урочистого підняття Державного Прапору України біля адміністративної будівлі Київської міської ради.





Головною подією 24 серпня — у День Незалежності - стане військовий парад. Хрещатиком пройдуть 250 одиниць техніки, у тому числі — українського виробництва, а також зразки техніки, які поставлено іноземними партнерами.

Як повідомляв «Главком», у Києві ввечері 22 серпня пройшла генеральна репетиція військового параду, який відбудеться 24 серпня на честь 27-ї річниці Незалежності України.

У параді брали участь представники різних силових структур України, а також іноземних армій.

Хрещатиком проїхала військова техніка, а у небі свою могутність продемонструвала українська авіація.

На репетицію параду прибув президент Петро Порошенко. Також були присутні керівники силових структур України.

Дивіться фоторепортаж «Главкома».