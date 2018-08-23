Новий національний рекорд: у Києві розгорнули найдовший прапор України (фото, відео)



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Фото: Інформатор Прапор довжиною 2700 м розгорнуто вздовж проспекту Бажана

Довжина прапора складає 2700 метрів

У четвер, 23 серпня, в Києві в День Державного Прапора України встановлено національний рекорд. На вулицях міста розгорнули найдовший у країні прапор.

Захід розпочався о 8:00, повідомляє Інформатор.

Довжина прапора - рівно 2700 метрів. Кожна 100-метрівка - це один символічний рік незалежності держави. Прапор розгорнули уздовж проспекту Миколи Бажана від вулиці Лариси Руденко до Харківської площі. Участь в акції могли взяти всі бажаючі.

В урочистому встановленні рекорду взяли участь понад півтисячі людей. Розгортали і згортали рекордний прапор за допомогою автомобіля зі встановленою на ньому величезної котушкою.

Як відомо, у Києві розпочалися заходи до Дня Незалежності України. Сьогодні, 23 серпня, Україна відзначає День Державного Прапора.