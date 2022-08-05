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У Києві пройшло прощання із військовим, волонтером, поетом Глібом Бабічем (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У Києві пройшло прощання із військовим, волонтером, поетом Глібом Бабічем (фото)
Гліб Бабіч воював із самого початку російсько-української війни
фото: Європейська солідарність

Вшанувати пам’ять воїна прийшли сотні людей

У Києві попрощались із українським військовим, волонтером, поетом, лідером ветеранської організації «Res_Publika. Брати по Зброї» Глібом Бабічем, який загинув 28 липня.

Вшанувати пам’ять Гліба Бабіча прийшли сотні людей – його близькі та друзі, побратими, військові, п’ятий президент Петро Порошенко з дружиною і народні депутати від «Європейської Солідарності».

Відзначимо, що Гліб Бабіч з 2014 року пройшов на фронті шість ротацій. 

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«Для мене він відкрився, коли я як Верховний Головнокомандувач зустрів командира підрозділу вогневої підтримки 10 Гірсько-штурмової бригади, і одразу же побачив масштаб особистості Гліба. Він був дуже небайдужий. І повна протилежність тому позивному, який він собі обрав – «Лєнтяй». Бо йому до всього була справа. До війни – була справа. До об’єднання нації – була справа. Він це робив і як виконавець, і як поет», – зауважив Порошенко.

Петро Порошенко зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Гліб всюди був об’єднавчою, цементуючою часткою команди. 

«У нього боліло серце за Україну, і продовжує боліти. Від нас із вами залежить, щоб ми продовжили справу Гліба. Продовжили бронеавтобуси із відеорозвідувальним спостереженням. Ви знаєте, як вони потрібні на фронті. Співали і слухали його пісні. Слухали його вірші, бо вони цементують нашу державу.  І головне, продовжили його справу – бити окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб знищити нашу націю, знищити наш народ», – наголосив він. 

«Людини настільки багатогранної, творчої і справжньої я насправді не знаю більше. Ми обов’язково викуримо з ним ще по одній цигарці, але це буде не скоро. І це буде тільки після нашої перемоги. Після того як ми переб’ємо всю ту наволоч, яка зібралася окупувати нашу землю. І після того як я уже буду спокійний, тому що ми закінчили нашу спільну справу», – сказав побратим Гліба Бабіча Андрій Підлісний. 

Батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій Журавель висловив співчуття родині і друзям Гліба Бабіча. Він наголосив – після страшної трагедії із сином отримав справжню підтримку від Гліба. «Він та людина, яка стала мені сином, братом, частиною мого життя. Скільки моя родина буде жити, ми завжди будемо пам’ятати Гліба», – сказав він.

«Не може бути компромісу між нами і окупантами, бо вони хочуть нас вбити, а ми хочемо жити. І він дуже хотів жити. Тому ми беремо на себе зобов’язання – ми продовжимо справу Гліба і знищимо кожного ворога, який прийшов на нашу землю. Це є наша свята справа, і кожен буде робити все від нього залежне для того, щоб це виконати», – сказав Петро Порошенко.

Нагадаємо, про загибель загибель Гліба Бабіча стало відомо 28 липня.

Гліб Бабіч
Активіст ГО «Справа громад», військовий, поет, автор пісень, учасник АТО/ООС, до 2019 року прапорщик 10-ї ОГШБР ЗСУ. Пройшов п'ять років війни та шість бойових ротацій. Народився в 1969 році в Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші Гліба Бабича написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.
Теги: війна волонтер поховання солдат війна в Україні

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