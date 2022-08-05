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Прощання з Олексієм Вадатурським: оприлюднено фото

Надія Клочко
glavcom.ua
Прощання з Олексієм Вадатурським: оприлюднено фото
Подружжя Вадатурських поховають у Миколаєві
фото: Преступности.нет

Бізнесмен Олексій Вадатурський та його дружина загинули внаслідок російського обстрілу у Миколаєві 31 липня

У Києві у Володимирському соборі триває церемонія прощання із творцем компанії «Нібулон», великим агробізнесменом Олексієм Вадатурським та його дружиною Раїсою Вадатурською, які загинули внаслідок ракетного обстрілу в Миколаєві. Фото з церемонії оприлюднило видання «Преступности.нет».

Біля входу до собору поставили фотографії Вадатурського з відомими особистостями та політиками. Є фото з президентами України Кучмою, Ющенком та Порошенком.

Церемонія прощання триватиме до 16:00. Поховають Олексія Вадатурського та Раїсу Вадатурську у Миколаєві.

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Олексій Опанасович Вадатурський український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон». Народився 8 вересня 1947 року у с. Бенцарі Балтського району Одеської області Української РСР, у родині колгоспника.

1971 року закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова. Свою трудову діяльність розпочав на Трикратському комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, згодом працював головним інженером.

З 1980 по 1991 роки – начальник виробничого відділу, заступник начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів.

З 1991 року – беззмінний генеральний директор сільськогосподарського підприємства Нібулон, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва.

У червні 2020 року журнал «Forbes Україна» оцінив статки Вадатурського в $450 млн.

Нагадаємо, 31 липня внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, відомий бізнесмен Олексій Вадатурський та його дружина.

Офіс генпрокурора не виключає, що загибель українського бізнесмена Олексія Вадатурського у Миколаєві від російського снаряда могла бути цілеспрямованим вбивством – такою є одна з версій слідства. 

Теги: Україна Київ Миколаїв

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