Загинув відомий воїн і поет Гліб Бабіч

Гліб Бабіч воював із самого початку російсько-української війни

У боях за Україну загинув відомий поет, воїн та волонтер Гліб Бабіч. Про це повідомив волонтер Юрій Бірюков.

«Обожнюю твій талант і розум, винахідливість та буркотіння, працелюбство і лінощі. Обожнюю твою наполегливість змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант... Обожнюю твою нудність, за допомогою якої ти змушував мене «хоботити» твоїй бригаді всяке. Правильно, адже твій позивний «Лєнтяй» - тобі треба було термосити мене. Ти умів. Обожнюю твої проєкти, які тепер будуть пам'яттю про тебе. «Локі»... Ти так хотів довести цей проєкт до розуму, та не встиг. Тільки не надумайте писати: «Герої не вмирають», дуже прошу. Хоча... Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув», – написав Бірюков.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо про загибель журналіста Олександра Савоченка.