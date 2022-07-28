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Загинув відомий воїн і поет Гліб Бабіч

Дзвенислава Карплюк
Вчора, 23:38 glavcom.ua
Загинув відомий воїн і поет Гліб Бабіч
Загинув Гліб Бабіч — воїн і поет
фото з відкритих джерел

Гліб Бабіч воював із самого початку російсько-української війни

У боях за Україну загинув відомий поет, воїн та волонтер Гліб Бабіч. Про це повідомив волонтер Юрій Бірюков.

«Обожнюю твій талант і розум, винахідливість та буркотіння, працелюбство і лінощі. Обожнюю твою наполегливість  змусити мене слухати твої пісні, які я не сприймаю, та слухаю і визнаю талант... Обожнюю твою нудність, за допомогою якої ти змушував мене «хоботити» твоїй бригаді всяке. Правильно, адже твій позивний «Лєнтяй» - тобі треба було термосити мене. Ти умів. Обожнюю твої проєкти, які тепер будуть пам'яттю про тебе. «Локі»... Ти так хотів довести цей проєкт до розуму, та не встиг. Тільки не надумайте писати: «Герої не вмирають», дуже прошу. Хоча... Так. Герої не вмирають. Вони, блін, гинуть. І ти нині загинув», – написав Бірюков.

Гліб Бабіч
Активіст ГО «Справа громад», військовий, поет, автор пісень, учасник АТО/ООС, до 2019 року прапорщик 10-ї ОГШБР ЗСУ. Пройшов п'ять років війни та шість бойових ротацій. Народився в 1969 році в Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші Гліба Бабича написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.

Нагадаємо, 27 липня стало відомо про загибель журналіста Олександра Савоченка.

Теги: смерть війна

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