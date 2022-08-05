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Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили чотири системи С-300 та три склади з боєприпасами

Альона Боженко
Сьогодні, 05:55 glavcom.ua
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили чотири системи С-300 та три склади з боєприпасами
Українська авіація атакувала склади ворога на півдні
фото ілюстративне

Росіяни сковані діями українських військ без можливості просування суходолом

Українські військові розбили три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

Українська авіація атакувала склади ворожого озброєння і техніки в Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбитий ворожий опорний пункт в Миколаївській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили чотири зенітно-ракетні комплекси С-300, радіолокаційну станцію «Імбир», автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», а також дев'ять автомобілів.

Також зазначається, що росіяни сковані діями українських військ без можливості просування суходолом. При цьому окупанти активізували артилерійські та авіаційні атаки - вони нанесли 16 авіаударів штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення по позиціях українських військ та нещодавно звільнених населених пунктах. Без втрат.

У командуванні повідомили, що окупанти продовжують ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Вони не мають змін ані у складі, ані у положенні.

Разом з тим рашисти важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляли Іванівку. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, а масштаби руйнувань у командуванні ще уточнюють. 

Тим часом у Чорному морі чатують два надводних та один підводний носії ракет типу «Калібр», які готові до застосування двох десятків снарядів високоточного спрямування. Також у морі перебувають два великі десантні кораблі. 

Нагадаємо, російські загарбники намагалися атакувати Миколаївщину дронами «Ланцет». Збройні сили України їх успішно збили.

Додамо, що українські партизани обстріляли автівку з так званою «владою» окупованого Біловодська на Луганщині. 

Теги: рашисти війна в Україні окупанти війна

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