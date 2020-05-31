У Києві пройшов благодійний марафон «Пробіг під каштанами»



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Благодійний марафон «Пробіг під каштанами» 2020

Цьогоріч марафон відбувся в онлайн форматі

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у щорічному благодійному «Пробігу під каштанами». Цього року, через обмеження, марафон відбувся в онлайн форматі. Дистанцію в 5 кілометрів бігли 10 киян, яких організатори обрали амбасадорами столиці. Про це повідомляють на сторінці міського голови Києва Віталія Кличка.

«Цей пробіг уже став для мене, як і для багатьох киян, традицією. Бо ми з вами не уявляємо свого життя без спорту та руху! А ще це - можливість своїм маленьким внеском зробити світ добрішим і допомогти дітям з вродженими вадами серця. Нажаль, цього року ми були вимушені змінити формат. І на 28-ий пробіг вийшла команда амбасадорів пробігу. Ми подолали дистанцію за всіх киян», - сказав Віталій Кличко.

Стартували учасники від пам’ятника засновникам міста - Кию, Щеку, Хориву та сестрі їх Либеді. І фінішували на Поштовій площі біля скульптурної композиції малюків, що пускають кораблики.

Подивитися трансляцію марафону кияни могли в ефірі телеканалу «Київ». Таким чином кілька тисяч учасників долучились до пробігу в онлайні режимі. В цей час тривав збір благодійних коштів для допомоги лікарням. Зокрема - Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Всі бажаючі могли зареєструватися на сайті благодійного фонду «Пробіг під каштанами» та зробити свій внесок.

Забіг тривав 35 хвилин. За цей час зареєструвалося більше 3700 учасників. Організаторам вдалося зібрати понад 370 000 гривень. Втім, внесок - 100 гривень - можна зробити і після закінчення пробігу.

За кошти ж, які були зібрані під час пробігу минулого року, організатори придбали для Центру дитячої кардіології життєво необхідний наркозо-дихальний апарат вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень.

«Пробіг під каштанами» - це не змагання за медалі чи призи. Це - захід заради добра і підтримки тих, кому потрібна допомога. Тому ми з радістю і вже традиційно взяли в ньому участь. І пробігли командно - в середньому темпі. Помилувалися Дніпром і заохотили багатьох благодійників зробити внески і допомогти діткам з вадами серця, підтримати лікарів. Я дякую всім! Вірю, що наступного року ми проведемо «Пробіг під каштанами» всі разом. Як це було багато років поспіль», - зазначив Віталій Кличко.

Разом з мером столиці дистанцію подолали, зокрема: Вадим Гутцайт – міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування; Володимир Жовнір – лікар Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, заслужений лікар України; Віктор Шевченко – учасник бойових дій в АТО у складі ОБСП «Донбас», 2015-2016 рр. діючий резервіст оперативного резерву першої черги ЗСУ; Максим Єрмохін – представник збірної команди Ігор Нескорених; Христина Струй – тренерка пробігу, призерка Олімпійських ігор з легкої атлетики; Наталія Лєбєдєва – переможниця 1-го благодійного заходу «Пробіг під каштанами»; Наталія Гуріна – представниця найчисленнішої корпоративної команди, заступник голови правління «Райффайзен Банку Аваль».