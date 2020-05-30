У Києві сьогодні святкують День міста



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Цього року масові заходи заборонені. І день Києва буде святкуватись в онлайн форматі

За традицією в останні вихідні травня кияни відзначають День міста

День Києва доволі молоде свято. Вперше його відзначили наприкінці травня 1982 року, і воно було приурочено до святкування 1500-річчя української столиці. Офіційно ж в останню неділю травня відзначати цей день було запропоновано в 1987 році.

Зазвичай заходи, присвячені Дню Києва – великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки відбуваються протягом декількох днів, які передують останній неділі травня. Але цього року такі масові заходи заборонені. І день Києва буде святкуватись в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі «Київ» будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні.

Крім того, традиційний «Пробіг під каштанами» – відбудеться теж в онлайн форматі.

Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок. Всі зібрані кошти спрямують на потреби українських лікарів та медичних установ.

Також цього року саме на День Києва, 31 травня, розпочнуть свою роботу київські фонтани.

Нагадаємо, у суботу, 30 травня, в Україні очікуються дощі, температура вдень становитиме від 3° тепла у Карпатах до 22° на півдні та сході.

Як повідомлялося, у Києві за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 55 людей. Це на одну людину менше, ніж попередньої доби. На сьогодні в столиці вже 2904 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

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