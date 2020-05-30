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    Новини

    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри

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    <p>У Києві знову працюють ТЦ</p> - У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри

    У Києві знову працюють ТЦ

    Фото: Олег Давиденко/Укрінформ

    Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції

    Торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.

    Великої кількості людей у ТРЦ не спостерігається, – повідомляє Укрінформ.

    На вході до деяких ТРЦ можливі невеликі черги через протиепідемічні заходи. Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції. Розміщено також оголошення про необхідність дотримання санітарно-протиепідемічних правил перебування у громадських місцях.

    Періодично лунає оголошення про необхідність дотримуватися маскового режиму.

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    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
    Фото: Олег Давиденко/Укрінформ

    Як повідомлялося, 27 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів, проте – без роботи розважальних зон.

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