У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри



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У Києві знову працюють ТЦ Фото: Олег Давиденко/Укрінформ

Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції

Торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.

Великої кількості людей у ТРЦ не спостерігається, – повідомляє Укрінформ.

На вході до деяких ТРЦ можливі невеликі черги через протиепідемічні заходи. Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції. Розміщено також оголошення про необхідність дотримання санітарно-протиепідемічних правил перебування у громадських місцях.

Періодично лунає оголошення про необхідність дотримуватися маскового режиму.

Як повідомлялося, 27 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів, проте – без роботи розважальних зон.

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