У Києві відкрилися для відвідувачів торгово-розважальні центри
У Києві знову працюють ТЦ
Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції
Торгово-розважальні центри у Києві відкрилися для відвідувачів, але дитячі розважальні зони в них поки не працюватимуть.
Великої кількості людей у ТРЦ не спостерігається, – повідомляє Укрінформ.
На вході до деяких ТРЦ можливі невеликі черги через протиепідемічні заходи. Людям на вході вимірюють температуру, на столиках стоять засоби дезінфекції. Розміщено також оголошення про необхідність дотримання санітарно-протиепідемічних правил перебування у громадських місцях.
Періодично лунає оголошення про необхідність дотримуватися маскового режиму.
Як повідомлялося, 27 травня Київський міський голова Віталій Кличко заявив, що комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про відкриття в столиці торгово-розважальних центрів, проте – без роботи розважальних зон.