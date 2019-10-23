У Києві судитимуть росіянина, який скоїв напад на Дзідзьо



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Напад на Дзідзьо було скоєно біля офісного приміщення на вулиці Вікентія Хвойки на Подолі

Розшукуються інші хулігани, які напали на артиста

Київська місцева прокуратура № 7 направила до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 24-річного громадянина Російської Федерації у нанесенні тілесних ушкоджень артисту Дзідзьо з хуліганських спонукань.

Тривалий час зловмисники переховувались від органів досудового розслідування. Однак за результатами оперативно-розшукових заходів місцеперебування одного з підозрюваних було встановлено. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

На сьогодні обвинувальний акт відносно зловмисника за ч. 2 ст. 296 КК України скеровано до Подільського районного суду Києва для розгляду по суті.

За вчинене йому загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Місцеперебування інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлюється.

Нагадаємо, 28 грудня 2018 року близько 10:30 біля радіокомпанії у Києві було скоєно напад на Дзідзьо.

Пізніше актор назвав ім’я одного із нападників.

За фактом хуліганських дій розслідується кримінальне провадження. Хуліганів, які нанесли тілесні ушкодження артисту, було встановлено, ними виявилися громадяни іншої держави. Підозрюваних оголосили в розшук.

Після нападу співак потрапив до лікарні.