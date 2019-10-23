Молодик, який з ножем нападав на дітей, отримав вісім років тюрми



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Чоловік, погрожуючи неповнолітнім ножем, відбирав у них цінні речі

Дарницький районним судом Києва оголошено обвинувальний вирок 27-річному раніше судимому чоловіку, який здійснив серію нападів на неповнолітніх з метою заволодіння їх майном. Всі злочини були скоєні на території житлового масиву Позняки у Дарницькому районі столиці.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Встановлено, що чоловік підстерігав дітей біля будинків та прямував за ними у під’їзд. Погрожуючи ножем, зловмисник відбирав у них майно, а саме мобільні телефони, цінні прикраси та в одному випадку – велосипед. Жертвами розбійника стали троє неповнолітніх хлопчиків», - йдеться в повідомленні.

За принципової позиції державного обвинувача вироком Дарницького районного суду Києва зловмисника визнано винним за ч. 2 ст. 187 КК України та призначено остаточне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали молодого чоловіка, який розбещував дітей у шкільних туалетах.

Зокрема поліцейські встановили, що правопорушник, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, у присутності 6-річної дитини оголив свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії. Хлопчик відштовхнув незнайомця та вибіг у коридор.

Також до поліції звернулись батьки учня іншої школи із заявою про те, що того ж дня при аналогічних обставинах невідомий намагався вчинити розпусні дії по відношенню до їх 8-річного сина.

Згодом молодику було повідомлено про підозру і обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою