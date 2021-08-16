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    У Києві п’яний молодик хотів переплисти Дніпро, але не розрахував сили (відео)

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    Поліцейські підняли молодика з води на катер і доставили на берег - У Києві п’яний молодик хотів переплисти Дніпро, але не розрахував сили (відео)
    Поліцейські підняли молодика з води на катер і доставили на берег
    Фото: скріншот із відео

    Співробітники річкової поліції врятували чоловіка на воді

    У Києві 26-річний відпочивальник вирішив переплисти річку Дніпро, але не розрахував свої сили та почав тонути. Правоохоронці витягнули його з води. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Так, чоловік відпочивав із друзями на Трухановому острові та вирішив переплисти річку.

    «Потерпілий перебував напідпитку, тож не розрахував свої сили та почав тонути. Ми з напарником помітили його під Пішохідним мостом та підняли на катер, а потім передали медичним працівникам», – розповів інспектор сектору превенції відділу поліції в річковому порту «Київ» Руслан Золотоверхий.

    Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про необхідність поводитися відповідально під час відпочинку на воді, не вживати алкоголь, не пірнати у незнайомих місцях та не запливати за буї, адже це може призвести до травмувань та нещасних випадків.

    Як повідомляла пресслужба Головного управління ДСНС у Києві, за тиждень із 9 по 15 серпня на водних об’єктахКиєва загинуло 2 особи. Всього з початку 2021 року на водних об'єктах міста врятовано 22 особи (з них 8 дітей) та 53 особи загинуло, а саме: на р. Дніпро – 20 осіб, на р. Десенка – 3 особи, на озерах – 25 особи, на інших водоймах міста - 5 осіб.

    Теги: Національна поліція України Київ відпочинок алкогольне сп'яніння річка Дніпро
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    У Києві п’яний молодик хотів переплисти Дніпро, але не розрахував сили (відео)