  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Пірнув і не виплив. В озері на Оболоні потонув чоловік

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка було доставлено до берега - Пірнув і не виплив. В озері на Оболоні потонув чоловік
    За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка було доставлено до берега
    Фото: ДСНС

    Рятувальники дістали з води тіло чоловіка

    У неділю, 1 серпня, на озері «Біле» що в Оболонському районі столиці потонула людина. Повідомлення про це надійшло від громадян до рятувальної служби о 17:30, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

    Громадяни повідомили, що чоловік пішов плавати, пірнув та вже не виплив.

    Водолази приступили до обстеження акваторії. В результаті обстеження на відстані 25 м від берега та на глибині 4 м було виявлено чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження потерпілого було доставлено до берега та передано службі «103». Спільно з медиками рятувальники проводили невідкладні реанімаційні дії, але врятувати чоловіка не вдалось.

    Встановленням причин та обставин трагічного випадку займатимуться правоохоронні органи.

    У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

    Рятувальники попереджають:

    • пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
    • ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
    • не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
    • не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
    • не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
    • не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
    • температура води повинна бути не нижче +17 °C;
    • плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
    • слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

    Як повідомлялося, 28 липня в озері Мартишів Дарницького району столиці потонув чоловік.

    Теги: Київ ДСНС водойма потонули рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пірнув і не виплив. В озері на Оболоні потонув чоловік