Пірнув і не виплив. В озері на Оболоні потонув чоловік

За допомогою водолазно-рятувального спорядження чоловіка було доставлено до берега

Рятувальники дістали з води тіло чоловіка

У неділю, 1 серпня, на озері «Біле» що в Оболонському районі столиці потонула людина. Повідомлення про це надійшло від громадян до рятувальної служби о 17:30, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

Громадяни повідомили, що чоловік пішов плавати, пірнув та вже не виплив.

Водолази приступили до обстеження акваторії. В результаті обстеження на відстані 25 м від берега та на глибині 4 м було виявлено чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження потерпілого було доставлено до берега та передано службі «103». Спільно з медиками рятувальники проводили невідкладні реанімаційні дії, але врятувати чоловіка не вдалось.

Встановленням причин та обставин трагічного випадку займатимуться правоохоронні органи.

У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.

Рятувальники попереджають:

пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;

не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;

температура води повинна бути не нижче +17 °C;

плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;

слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.

Як повідомлялося, 28 липня в озері Мартишів Дарницького району столиці потонув чоловік.