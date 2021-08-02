Пірнув і не виплив. В озері на Оболоні потонув чоловік
Рятувальники дістали з води тіло чоловіка
У неділю, 1 серпня, на озері «Біле» що в Оболонському районі столиці потонула людина. Повідомлення про це надійшло від громадян до рятувальної служби о 17:30, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
На місце події було направлено водолазне відділення аварійно-рятувального загону спеціального призначення.
Громадяни повідомили, що чоловік пішов плавати, пірнув та вже не виплив.
Водолази приступили до обстеження акваторії. В результаті обстеження на відстані 25 м від берега та на глибині 4 м було виявлено чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження потерпілого було доставлено до берега та передано службі «103». Спільно з медиками рятувальники проводили невідкладні реанімаційні дії, але врятувати чоловіка не вдалось.
Встановленням причин та обставин трагічного випадку займатимуться правоохоронні органи.
У ДСНС серед найпоширеніших причин нещасних випадків на воді називають купання в не обладнаних для цього місцях, купання в нетверезому стані та самостійне відвідування водойм дітьми.
Рятувальники попереджають:
- пам’ятайте – відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;
- ніколи не пірнайте в незнайомих місцях;
- не лишайте дітей без нагляду біля води та не дозволяйте їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;
- не запливайте далеко. Ніколи не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;
- не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;
- не наближайтесь до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу вас;
- температура води повинна бути не нижче +17 °C;
- плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3 – 5 хвилин;
- слідкуйте за штормовими попередженнями і не виходьте у плавання на човнах при сильних поривах вітру.
Як повідомлялося, 28 липня в озері Мартишів Дарницького району столиці потонув чоловік.